بالفيديو المقاومة تقصف بالصورايخ المستوطنات بـ(غلاف غزة) ردًا على العدوان

أطلقت المقاومة في قطاع غزة، فجر الجمعة، عددًا من الصواريخ اتجاه المستوطنات في (غلاف غزة).

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بسماع دوي انفجارات في وسط وشمال قطاع غزة، ناجمة عن محاولة القبة لاعتراض الصواريخ.

ويتزامن مع عملية اطلاق الصواريخ، شن طائرات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية على اهداف عدة في محافظات القطاع.

وذكر الاعلام العبري، بأن جيش الاحتلال فعل صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" و "نير عام" وأخرى.

واطلقت المقاومة، فجر أمس، أكثر من عشرة صواريخ اتجاه البلدات المحتلة، ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى.