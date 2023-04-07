الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تؤكد جاهزية المقاومة لمواجهة أي عدوان "إسرائيلي"

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، جاهزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان قد يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وشدّدت الغرفة المشتركة، في بيان مقتضب، وصلت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" نسخة منه، على ضرورة وقف العدو لعدوانه بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه الفلسطينيين ومقدساتهم.

وهدد جيش الاحتلال، اليوم، بالرد على عملية إطلاق الصواريخ التي انطلقت من الأراضي اللبنانية ومن قطاع غزة، اتجاه المستوطنات.

واعترف الجيش، إصابة ثلاثة مستوطنين جراء سقوط صواريخ في المستوطنات بالجليل المحتل.