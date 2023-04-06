المدلل: حكومة الاحتلال تريد تغيير الوضع الإسلامي بمدينة القدس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن يوم القدس العالمي يأتي في كل عام ليذكر الأمة بمكانة المدينة المقدسة، من القرآن الكريم، ويذكر بتاريخها الطويل.

وقال المدلل في تصريح له بمناسبة يوم القدس العالمي: "يأتي يوم القدس للتأكيد على أن الأمة واجب عليها أن تحشد كل ما لديها من مقدرات، وطاقات وثروات، وتوجيه البوصلة باتجاه تحرير مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن القدس والمسجد الأقصى يتعرضان لمخاطر كبيرة، حيث العدو الصهيوني والحكومة المتطرفة تريد تغيير الوضع الإسلامي في مدينة القدس، وتريد فرض الواقع الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى.

وذكر المدلل أن إجراءات حكومة الاحتلال عبارة عن مقدمات لتدمير المسجد الأقصى، وتحويله للهيكل الثالث المزعوم.

وأضاف "الأمة في هذه المرحلة تتحمل مسؤولية كبيرة بتوجيه بوصلتها باتجاه القدس والاقصى لتحريرهما، وهذا ما يؤكد عليه يوم القدس العالمي في هذا العام وهذا الشهر الفضيل بعباداتها، وأهم العبادات عبادة الجهاد وتحرير الأقصى".