الاحتلال يرصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة المطلة

أفادت المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم رصد إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة المطلة.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار، في مناطق واسعة من الجليل المحتل في شمال فلسطين المحتلة.

وقال الناطق بلسان الجيش "الإسرائيلي": تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليل والطلب من "الإسرائيليين" البقاء قرب الغرف الآمنة".

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

وذكرت نجمة داود الحمراء الصهيونية، أنه تم إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل المحتل.