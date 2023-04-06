الأمن الوقائي يعتقل عددًا من أفراد عائلة يامين بنابلس

اعتقلت قوات من الأمن الوقائي التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس، عددًا من أفراد عائلة يامين قبل أذان المغرب، كما واعتدت على عائلة الشهيدين عاصم ومحمد ريحان في قرية تل قضاء نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الامن الوقائي اعتقل أفراد عائلة الأستاذ بلال يامين كاملة، بعد مداهمة منزلهم والاعتداء عليهم بوحشية في قرية تل قضاء.

كما واعتقل الأستاذ بلال يامين وأبناءه الثلاثة محمود وعاصم وياسر وابن شقيقه بكر طلال يامين، بعد اقتحام منزلهم وترويع عائلاتهم قبيل موعد الإفطار.

واعتدى أفراد الأمن، على المواطنين خلال مداهمتها لعائلة يامين وعائلة ريحان.



