إعلام عبري: الجيش سيرد على إطلاق الصواريخ في غزة ولبنان

قالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إن "إسرائيل تستعد لعدة أيام من القتال" رداً على إطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة، وغلاف غزة.

وأوضحت في تقرير لها مساء اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر تبذل جهودا دبلوماسية للتهدئة.

ووفقا للتقديرات التي أوردتها القناة، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على القصف في الجليل، شمال فلسطين المحتلة، بقصف أهداف في لبنان وغزة.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، اختتم مساء الخميس، اجتماعا تقييمًا خاصًا للوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة.

وذكرت القناة /12/ العبرية، أن غالانت أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية، بطرح جميع خيارات الرد تمهيدا لعرضها على، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيرأس اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى، "لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة".

يذكر أن عشرات القذائف الصاروخية، والهاون، سقطت عصر ومساء اليوم في شمال فلسطين المحتلة، أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين، إضافة إلى أضرار مادية بالمنشآت.