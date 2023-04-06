القائد النخالة يوعز للمقاتلين بالاستعداد للرد على أي عدوان

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة،️ إن تهديدات العدو لن تخيفنا بل تجعلنا أكثر قوة وأكثر تماسكًا.

وأضاف القائد النخالة في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس: ️"فلتكن المقاومة صفًا واحدًا في مواجهة أي عدوان".

وأوعز القائد النخالة، للمقاتلين الأبطال في كافة أماكن تواجدهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هدد مساء الخميس، بإن حكومته ستجلب ثمنًا باهظًا من "أعدائها" بعد إطلاق الصواريخ الأخيرة.

وأضاف نتنياهو في كلمة له مع بدء جلسة المجلس المصغر "الكابنيت": "سوف نشل أعداؤنا وسيدفعون ثمن كل عمل عدواني".

وتابع: "الخلاف الداخلي في إسرائيل لن يمنعنا من العمل ضد أعدائنا وتوجيه ضربات لهم في أي مكان وفي أي وقت، ومتى اقتضت الضرورة، فنحن جميعًا بلا استثناء متحدون في هذا الأمر".

وادعى أنه لا مصلحة لحكومته في تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، قائلًا: "نحن نعمل على تهدئة الأوضاع وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يلجأون إلى العنف". وفق تعبيره.