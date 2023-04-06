الدعليس يستعرض واقع العمل الحكومي مع وفد إعلامي من الجهاد الإسلامي

استعرض رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس واقع العمل الحكومي في قطاع غزة مع وفد إعلامي ضمّ مدراء المؤسسات الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، معدّدًا أهمّ الإنجازات التي حققتها الوزرات والهيئات الحكومية والمعيقات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدعليس بالوفد الإعلامي برئاسة رئيس اللجنة الإعلامية للحركة في ساحة غزة أ. داوود شهاب، اليوم الخميس، في مقر رئاسة متابعة العمل الحكومي في مدينة غزة، بحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف.

وافتتح الدعليس اللقاء بتوجيه التحية إلى المرابطين الأحرار والمرابطات الحرائر في ساحات المسجد الأقصى المبارك الذين يقفون سدًّا منيعًا في وجه مخططات الاحتلال ويتعرّضون لاعتداءات وحشية من جنوده.

ولفت إلى أنَّ اللقاء يمثّل فرصة لإيصال الصورة الحقيقية لواقع العمل الحكومي إلى المواطنين، واضعًا الوفد الزائر في صورة الواقع الذي يعيشه قطاع غزة على صعيد الإعمار، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمنحة القطرية، وغيرها من القضايا التي تمسّ المواطنين، موضحا الجهود الحكومية في هذا السياق.

وأشار إلى أنَّه عقد على مدار الشهور الماضية سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية وفصائلية ومن مكوّنات المجتمع المدني، ووضعهم في صورة احتياجات المواطنين والإنجازات التي تمّ تحقيقها.

واستعرض الدعليس واقع الأوضاع المالية للحكومة، والمصروفات التي تنفقها من رواتب للموظفين وأسر الشهداء والأسرى والجرحى وجرحى مسيرات العودة والفئات الهشّة، إلى جانب المشاريع التي تمّ تنفيذها عبر برامج التشغيل المؤقّت، وغيرها من البرامج.

وتطرّق إلى الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة طوال الفترة الماضية في سبيل توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الأساسية، وتفادي وقوع أزمة غاز خلال فصل الشتاء، وضبط أسعار الدجاج، وافتتاح مدارس عدّة.

وأكّد على السعي الحكومي الدائم إلى معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين وتعزّز من صمودهم، لافتا إلى قرار متابعة العمل الحكومي مؤخرًا بتشكيل لجنة لدراسة الحدّ الأدنى للأجور في قطاع غزة مكوّنة من وزارة العمل ومكوّنات المجتمع المحلي.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي في ساحة غزة بالجهود الحكومية الملموسة في خدمة المواطنين والمؤسسات الإعلامية العاملة في القطاع، متقدّمًا بالشكر والتقدير من رئيس متابعة العمل الحكومي على حسن الاستقبال.

وناقش الوفد الزائر مع الدعليس عددًا من القضايا العالقة التي تواجه عمل مؤسساتهم الإعلامية في القطاعات الحكومية المختلفة، وقدّم رئيس متابعة العمل الحكومي حلولًا فورية لبعض منها، فيما وعد بدراسة الباقي مع الجهات ذات الاختصاص.