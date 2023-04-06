الاحتلال يبلع الأمم المتحدة نيته الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأمم المتحدة بنيتها الرد على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية اتجاه المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة,

وحسب القناة 12العبرية، فإن حكومة الاحتلال أبلغت الأمم المتحدة وقوة اليونيفيل بنيتها الرد.

وأضاف المسؤول، أن "التحقيق في ضلوع حزب الله بإطلاق الصواريخ من لبنان تحت القيد".

أطلق من جنوب لبنان، اليوم، عشرات الصواريخ اتجاه المستوطنات في الجليل الأعلى والقريبة من الحدود مع لبنان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

ونقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول سياسي إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" قوله: "ردنا سيكون قاسيا وسيتركز على حماس لأنها تتحمل المسؤولية".