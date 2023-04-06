الرجوب يدين جريمة إطلاق مستوطن النار على لاعب هلال القدس

أدان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، باسمه وباسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأسرة كرة القدم الفلسطينية، الجريمة التي أقدم عليها مستوطن إسرائيلي بإطلاق النار على لاعب نادي هلال القدس، خضر غراب (15 عاما) ما أسفر عن إصابته بجروح في اليد والرقبة جراء إطلاق الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الرجوب، في بيان اليوم الخميس، إن جريمة إطلاق النار على اللاعب غراب، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل خرقا سافرا لكافة القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية والرياضية.

وأضاف، إن إطلاق النار تجاه اللاعب غراب جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عليها وإغفالها، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تحركا واسعا من كافة الجهات لتوفير الحماية لعناصر اللعبة في فلسطين من بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

وأكد أن اتحاد كرة القدم وجه رسائل عاجلة إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، تطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.

وتأتي هذه الجريمة الجديدة بحق الرياضة الفلسطينية، بعد الاعتداء الهمجي الذي نفّذه جنود الاحتلال يوم 30/03/2023 على ملعب الشهيد فيصل الحسيني ومقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أثناء مباراة نهائي بطولة كأس أبو عمار بين فريقي جبل المكبر ومركز بلاطة، ما أدى إلى إصابة العديد من اللاعبين والجماهير بحالات اختناق، حيث نقل بعضهم إلى المستشفى.