الاحتلال يأمر بفتح الملاجئ في عموم فلسطين المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بفتح الملاجئ في عموم مناطق فلسطين المحتلة خشية من تصعيد عسكري واسع مع المقاومة الفلسطينية.

وذكر الإعلام العبري، أن الجيش أمر في فتح الملاجئ في جميع المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وفي وسط فلسطين.

ويحرض إعلاميون ومعارضون وسياسيون إسرائيليون، على لبنان وقطاع غزة، في توجيه ضربات عسكرية لهما، ردًا على إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة.

ففي جنوب لبنان، أطلق اليوم، عشرات الصواريخ اتجاه المستوطنات في الجليل الأعلى والقريبة من الحدود مع لبنان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

أما في قطاع غزة، فقد أطلق، على مدار اليومين الماضيين، عددًا من الصواريخ اتجاه البلدات.

جاء إطلاق الصواريخ، ردًا على اعتداءات قوات الاحتلال المتصاعدة اتجاه المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، الذي وصل ذروته يوم الأربعاء الماضي، قبيل اقتحام مستوطنين للأقصى لأحياء ما يسمى بــ"عيد الفصح" وذبح "القرابين".

واسفر هذا الاعتداء عن وقوع 240 إصابة بين صفوف المعتكفين، فيما تم اعتقال 400 أخرين، علاوة عن تدمير ممتلكات المسجد.