مخابرات السلطة تعتقل 6 مواطنين وتعتدي على عائلاتهم بنابلس

اعتقلت أجهزة السلطة الخميس ستة مواطنين واعتدت على أفراد عائلاتهم في بلدة تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الأجهزة اعتقلت بلال يامين وأبناءه ياسر ومحمود وعاصم وابن أخيه بكر يامين وأحمد يامين.

وأوضحت المصادر أن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الشاب محمود بلال يامين من مكان عمله، ووقعت مشادة كلامية بين والده وأحد أفراد القوة.

واستدعت الأجهزة تعزيزات إضافية واقتحمت منازل تعود لعائلات يامين وريحان، واعتدت عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى لإصابة عدد منهم بحروق بينهم نساء ونقلوا للمستشفى للعلاج.

كما اعتقلت بلال يامين وأبناءه ياسر وعاصم وابن أخيه بكر يامين وأحمد يامين