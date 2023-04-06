صبري: الاحتلال يشن حربًا واسعة على المسجد الأقصى

أكد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تشن حرباً واسعة على المسجد الأقصى.

وقال صبري، في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال تمنع الاعتكاف الذي هو حق خالص للمسلمين.

وشدّد عضو الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، أن محاولات الاحتلال لفرض السيادة على المسجد الأقصى فاشلة.

وأضاف صبر: أن المسجد الأقصى هو عقيدة لكل المسلمين في العالم، ولا مجال للمسلمين أن يتنازلوا عن ذرة تراب من المسجد.

وأوضح أن الاحتلال يقمع المصلين ويعتدي عليهم بهدف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون مواجهة.

وأشار إلى أن أطماع الاحتلال لم تنته في فرض السيادة على المسجد الأقصى، مضيفًا أنه "لا بد للعرب والمسلمين أن يدركوا أهمية الحفاظ على المسجد الأقصى".

واقتحم قرابة 200 مستوطن، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في أول أيام ما يسمى "عيد الفصح العبري"، ونفذوا جولات استفزازية بالزي الكهنوتي، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأبعدت قوات الاحتلال المعتكفين عن مسار المستوطنين وعن المصلى القبلي بعد أن أخرجت معظمهم ومنعت الشبان من دخول الأقصى، وأطلقت طائرة مسيرة فوق المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.

ومنعت فجر اليوم الخميس، آلاف المواطنين من سكان الضفة والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

وشهد المسجد الأقصى المبارك الليلة الماضية، اعتداءات على المصلين والمعتكفين وإخراجهم من المصلى القبلي بالقوة، تخللها إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، أصيب على إثرها عدد من المصلين.