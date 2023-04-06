واشنطن تعرقل إصدار بيان لمجلس الأمن يدين اعتداء الاحتلال على الأماكن المقدسة

أكد مصدر بمجلس الأمن الدولي، لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن واشنطن عرقلت إصدار بيان لمجلس الامن يدين اعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين واستهداف الأماكن المقدسة، بالتحديد على المسجد الأقصى والقدس.

وأفادت القناة، بانتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط دون التوصل لتوافق إزاء التطورات.

من جهته، قالت نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: "يوجد جهود دبلوماسية هادئة وجادة للغاية في المنطقة لتهدئة التوترات".

وتعتدي قوات الاحتلال على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، حيث تصاعد هذا الاعتداء منذ بداية رمضان 2023، بدعم وتحريض مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

ووصلت ذروة هذا الاعتداء، فجر الأربعاء الماضي، عندما اعتدت قوات خاصة من شرطة الاحتلال على المعتكفين، بالضرب وإطلاق قنابل الغاز الخانق والصوت، أسفرت عن إصابة 240 معتكفًا، فيما تم اعتقال 400 أخرين.

وقوبل برفض واستنكار فلسطيني وعربي ودولي واسع، مع تحميل حكومة الاحتلال عن تداعياته.