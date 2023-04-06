"الصحفيين العرب": التصرفات الإجرامية بالأقصى تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين

دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الإعلام الدولية، والأمم المتحدة، بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الخميس، الأعضاء في مجلس الأمن للتحرك فورا لوقف الجرائم على الأماكن المقدسة، محذرا من أن هذه الأفعال من شأنها إشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكر الاتحاد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصليين والمعتكفين.

وأوضح أن هذه التصرفات الإجرامية على الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.