وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات بإعداد قائمة بعمليات الرد

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، بانتهاء جلسة تقدير الموقف التي عقدها وزير الجيش يوآف جلانت مع قادة الأجهزة الأمنية.

وحسب الاعلام العبري، فقد صدر تعليمات بإعداد قائمة بعمليات الرد المحتملة لعرضها خلال جلسة الكابينت مساء اليوم.

وقال موقع "والا" العبري، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري حاليًا تقييمًا للوضع مع رؤساء جهاز الأمن قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، والذي سيعقد بعد ساعة تقريبًا.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الكابينت" سيتخذ قرارًا بشأن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان دون جر حزب الله للحرب.