غالانت يصدر تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان

أصدر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان إثر اطلاق صواريخ اتجاه المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن "الجيش مستعد للمواجهة وجاهز لجميع السيناريوهات".

وبعثت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، رسائل لسفرائها بنيتها الرد على القصف، وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكر الاعلام العبري، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، اجتمع مع المسؤولين الاسرائيليين، للتباحث في خيار الرد.

وأطلق من الأراضي اللبنانية، اليوم، عشرات الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين واضرار.