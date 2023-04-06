الأردن: ما يحدث في شمال فلسطين المحتلة كان ردًا للعدوان على الأقصى

وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، ما يحدث على الحدود اللبنانية وإطلاق عشرات الصواريخ اتجاه مع فلسطين المحتلة، بالمرحلة "الخطيرة".

وأكد الصفدي، في تصريح صحفي، أن قصف المستوطنات المحتلة بالصواريخ، جاء ردًا فعل لما شهدناه من عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى.

ودوت صافرات الإنذار، اليوم، في مناطق واسعة من الجليل المحتل في شمال فلسطين المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليل والطلب من "الإسرائيليين" البقاء قرب الغرف الآمنة".

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

وذكرت نجمة داود الحمراء الصهيونية، أنه تم إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل المحتل.

من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" الصهيونية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة؛ تحسباً لأي طارئ.