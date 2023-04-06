سقوط قذائف صاروخية على مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، سقوط قذائف صاروخية في مستوطنة المطلة في شمال فلسطين المحتلة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد سقطت أربعة قذائف صاروخية على المطلة القريبة من لبنان، دون وقوع إصابات.

وطالب المسؤولين الإسرائيليين من المستوطنين بعدم مغادرة الملاجئ.

ودوت صافرات الإنذار، ظهر اليوم،، في مناطق واسعة من الجليل المحتل.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال "الإسرائيلي": تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليل والطلب من "الإسرائيليين" البقاء قرب الغرف الآمنة".

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

وذكرت نجمة داود الحمراء الصهيونية، أنه تم إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل المحتل.

من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" الصهيونية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة؛ تحسباً لأي طارئ.