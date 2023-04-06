جيش الاحتلال يعلن عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس 6/4/2023م، عن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية ظهر اليوم تجاه المستوطنات "الإسرائيلية" في شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي":" إن 34 صاروخا أطلقت من لبنان تم اعتراض 25 منها".

وبالتزامن مع ذلك، قالت صحيفة "هأرتس":"بحسب التقديرات، فإن إطلاق الصواريخ جاء ردا على المواجهات التي وقعت في الأيام الأخيرة في الأقصى، والمداهمات الليلية التي قامت بها الشرطة للمسجد".

وأطلق من الأراضي اللبنانية، ظهر اليوم، رشقة صاروخية كبيرة تجاه منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة، أسفر عن إصابة العديد من المستوطنين وتفعيل لصفارات الانذار صاحبها اطلاق لصواريخ "القبة الحديدية".