مسؤول "إسرائيلي": الرد على صواريخ لبنان لم يجر بعد

أكد مسؤول عسكري "إسرائيلي"، اليوم الخميس6/4/2023م، أن الرد "الإسرائيلي" لم ينفذ بعد.

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية" نقلاً عن المسؤول "الإسرائيلي"، فقد أكد أن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان لم يجر بعد، مشدداً على أن رد الجيش قادم.

والتزامن مع ذلك، قال عضو الكنيست داني دانون: "إسرائيل" سترد على صواريخ لبنان ولو على حساب عدة أيام من المواجهة".

في حين، أكدت "وكالة رويترز" نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية لبنانية، أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان وليس حزب الله.

وأطلق من الأراضي اللبنانية، ظهر اليوم، رشقة صاروخية كبيرة تجاه منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة، أسفر عن إصابة العديد من المستوطنين وتفعيل لصفارات الانذار صاحبها اطلاق لصواريخ "القبة الحديدية".