الاحتلال يُعزز القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة

قرر جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس 6-4-2023، تعزيز القبة الحديدية في مناطق واسعة من شمال فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه الجليل المحتل في شمال فلسطين المحتلة، ما أدى لإصابة 3 مستوطنين وأضرار كبيرة.

ومن جانبها، ذكرت مصادر عبرية، بأن جيش الاحتلال وما يسمى بـ"الجبهة الداخلية" قررت تعزيز الخطوط الساخنة على الهاتف والإنترنت.

وقالت المصادر العبرية: "فتح الملاجئ العامة في نهاريا وكرمئيل ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة".

وأضافت: "إن هناك اجتماع لما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر "الكابينت" للاحتلال لبحث الأوضاع الأمنية في شمال فلسطين المحتلة".