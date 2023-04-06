محلل "إسرائيلي": صواريخ لبنان جاءت بتنسيق بين حزب الله وحماس والجهاد

علق المحلل الإسرائيلي "رون بن يشاي" في صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية"، على عملية إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مستوطنات المستوطنات "الإسرائيلية" في شمال فلسطين المحتلة.

وقال"بن يشاي":" هذه صواريخ كاتيوشا غير دقيقة وهذه الصواريخ أطلقت من خلايا فلسطينية ليست بعيدة عن حماس وعن يد صالح العاروري".

وأضاف :"هذا القصف يأتي في اطار محاولات ايران اشعال عدة جبهات بالتنسيق مع حزب الله وحماس والجهاد".

وبالتزامن مع ذلك، قالت القناة 12العبرية:" إن الرد منسق بين حزب الله وحماس والجهاد".

وأطلق من الأراضي اللبنانية، ظهر اليوم، أكثر من 100 صاروخ تجاه منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة، أسفر عن إصابة العديد من المستوطنين وتفعيل لصفارات الانذار صاحبها اطلاق لصواريخ "القبة الحديدية".