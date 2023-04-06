بالفيديو لحظة إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:47 م
06 ابريل 2023
لحظة اطلاق الصواريخ من لبنان
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 لحظة إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

 

 

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