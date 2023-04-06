تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
اشتعال النيران جراء سقوط أحد الصواريخ في شمال فلسطين المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:26 م
06 ابريل 2023
اشتعال النيران في مكان سقوط أحد الصواريخ شمال فلسطين المحتلة.
متعلقات
بالفيديو والصور
لحظة سقوط الصواريخ في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة
03:25 م
اسقاط طائرة مسيّرة في سماء شمال فلسطين المحتلة
09:49 م
زوارق الاحتلال تطلق النيران والقنابل الضوئية صوب الصيادين في بحر شمال غزة
02:47 ص
بالفيديو
: غـــرق عدة مناطق في جباليا شمال القطاع جراء المنخفض الجوي
11:46 ص
عاجل