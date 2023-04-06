بالفيديو اشتعال النيران جراء سقوط أحد الصواريخ في شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:26 م
06 ابريل 2023
اشتعال حريق
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

اشتعال النيران في مكان سقوط أحد الصواريخ شمال فلسطين المحتلة.

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات