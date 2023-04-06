بالفيديو والصور  لحظة سقوط الصواريخ في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:25 م
06 ابريل 2023
 لحظة سقوط الصواريخ في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة
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بالصور والفيديو: لحظة سقوط الصواريخ في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

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