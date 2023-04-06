بعد خروجه من الكأس..إدارة برشلونة تحدد موقفها من "تشافي"

لم يفقد مسؤولو برشلونة الثقة في تشافي هرنانديز، المدير الفني للفريق، رغم الخروج من كأس ملك إسبانيا بخسارة ثقيلة أمام ريال مدريد برباعية دون رد، مساء الأربعاء.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها أن تشافي يحظى بثقة كاملة ومطلقة من إدارة البارسا، وستفتح معه ملف تجديد العقد بمجرد حسم لقب بطولة الدوري.

وأشارت إلى أن البارسا بإمكانه حسم تتويجه بالليجا في أوائل مايو/أيار المقبل، حيث يعتلي الفريق القمة بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد، وذلك قبل 11 جولة من انتهاء المسابقة.

وأضافت "رغم صدمة الخروج من الكأس، وضياع هدف التتويج بالثلاثية المحلية هذا العام، لكن هناك قناعة عامة في برشلونة، بأن تشافي هو الشخص المثالي لتنشيط المشروع الرياضي بعد سنوات من الكوارث".

ولفتت إلى أن تشافي نجح في التأهل ببرشلونة لدوري الأبطال في الموسم الماضي، واستثمر النادي معه 200 مليون يورو لضم صفقات جديدة في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة أيضا أن البارسا بحاجة لتدعيمات جديدة خاصة على المستوى الهجومي ليكون أقوى في دوري أبطال أوروبا، وكذلك المواجهات الكبيرة، وهذا سيتحقق من خلال استقرار الفريق مع وصول بعض اللاعبين ذوي الخبرة.

وختمت سبورت تقريرها "الخطة بشأن سوق الانتقالات واضحة بالنسبة لإدارة برشلونة، وهي ضرورة دعم الخط الهجومي، لتحسين المعدل التهديفي للفريق".