موعد إجازة عيد الفطر 2023 متى تبدأ عطلة عيد الفطر 1444، يحتفل المسلمون بحلول عيد الفطر السعيد، كونها مناسبة إسلامية أوصى تأتي بعد انتهاء من شهر رمضان المبارك 2023، إذ تمتد أيام عيد الفطر السعيد إلى ثلاثة أيام، يقوم من خلالها المسلمون بتبادل الزيارات بين الأقارب والأهلي والأحباب ويرسلون لبعضهم بطاقات التهنئة والمعايدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، ومع اقتراب حلول عيد الفطر ولأنه عطلة رسمية في كل أركان الدول العربية والإسلامية يبحث الناس عن موعد عطلة عيد الفطر 2023- 1444 هجري.

موعد عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين

موعد عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين، بدأ شهر رمضان المبارك 23 مارس/ آذار 2023، ويستمر 29 يوماً، إذ من المقرر أن يحل علينا عيد الفطر السعيد في فلسطين 2023 يوم 21 ابريل 2023 الجاري، إذ يبحث المئات من الموظفين العموميين أو القطاع الخاص عن موعد بدء إجازة عيد الفطر السعيد، إذ يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد إجازة عيد الفطر 2023 متى تبدأ عطلة عيد الفطر 1444 في فلسطين والدول العربية.

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متى تبدأ إجازة عيد الفطر في السعودية 2023

متى تبدأ إجازة عيد الفطر في السعودية 2023، المملكة العربية السعودية لم تُعلن بعد عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023- 1444 هجري، إذ تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك وفق المعاهد الفلكية يوم 20 ابريل وتنتهي يوم 24 للقطاع الخاص، أما القطاع الحكومي: في القطاع العام تبدأ اجازة عيد الفطر من نهاية يوم الاثنين 26 رمضان (17 ابريل) وتستأنف الأعمال يوم الثلاثاء 25 أبريل.

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موعد عطلة عيد الفطر 2023 في مصر

موعد عطلة عيد الفطر 2023 في مصر، ويهتم المصريون في جمهورية مصر العربية في البحث عن موعد إجازة عيد الفطر السعيد، إذ تمتد إجازة عيد الفطر في مصر من يوم الخميس 29 رمضان (20 أبريل) إلى الأحد (23 أبريل)، وبهذا القدر نكتفي بالحديث عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 متى تبدأ عطلة عيد الفطر 1444، متى تبدأ إجازة عيد الفطر في السعودية 2023، موعد عطلة عيد الفطر 2023 في مصر.