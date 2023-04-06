الإعلام العبري: الاتفاق السعودي الإيراني وجه ضربة قاسية لـ"إسرائيل"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق السعودي الإيراني وجه ضربة قاسية لأمال "إسرائيل" بتأسيس حلف مضاد لإيران.

وقالت القناة الـ12 العبرية:" الاتفاق بين إيران والسعودية وجّه ضربة قاسية لآمال "إسرائيل" والولايات المتحدة بتأسيس محور ضد ايران".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن إيران والسعودية وقعتا على بيان مشترك في الصين نص على الاتفاق على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفاراتين في البلدين، واستئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.

كما أكد البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين الموقعة عام ٢٠٠١، واستئناف الزيارات المتبادلة للمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وسبق لقاء بكين، ثلاثة اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة