لم يسبق لها مثيل

محدث بالفيديو والصور رشقة صاروخية كبيرة تستهدف مناطق واسعة من الجليل المحتل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:11 م
06 ابريل 2023
رشقة صاروخية كبيرة
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دوت صافرات الإنذار، اليوم الخميس 6-4-2023، في مناطق واسعة من الجليل المحتل في شمال فلسطين المحتلة.

وقال الناطق بلسان الجيش "الإسرائيلي": تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليل والطلب من "الإسرائيليين" البقاء قرب الغرف الآمنة".

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

وذكرت نجمة داود الحمراء الصهيونية، أنه تم إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل المحتل.

من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" الصهيونية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة؛ تحسباً لأي طارئ.

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وقالت قناة 12 العبرية من ناحيتها: "تم تفعيل صفارات الإنذار 37 مرة في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة".

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخاً على الأقل اطلاق من الأراضي اللبنانية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، فقد أكد رصد إطلاق صاروخ واحد أطلق من لبنان وجرى اعتراضه فوق مستوطنة شلومي بالجليل.

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