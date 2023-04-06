بالفيديو والصور الإعلام العبري: رشقة صاروخية كبيرة تستهدف مناطق واسعة من الجليل المحتل

دوت صافرات الإنذار، اليوم الخميس 6-4-2023، في مناطق واسعة من الجليل المحتل في شمال فلسطين المحتلة.

وقال الناطق بلسان الجيش "الإسرائيلي": تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليل والطلب من "الإسرائيليين" البقاء قرب الغرف الآمنة".

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

وذكرت مصادر طبية عبرية، إصابة مستوطن في سقوط أحد الصواريخ على أحد السيارات في الجليل المحتل.

وفي الإطار استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" المناطق الحدودية مع لبنان.

من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" للاحتلال من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة.

أكد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 6/4/2023، أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخاً على الأقل اطلاق من الأراضي اللبنانية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، فقد أكد رصد إطلاق صاروخ واحد أطلق من لبنان وجرى اعتراضه فوق مستوطنة شلومي بالجليل.





