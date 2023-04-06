بنزيمة يقود فريقه للإطاحة ببرشلونة

سجل نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 4-صفر على برشلونة والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

جاء ذلك في أعقاب سيطرة برشلونة، على المباراة في بدايتها لكن الكلمة الأخيرة كانت من نصيب غريمه ريال مدريد.

وخلال المباراة، تقدم الريال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بفضل فينيسيوس جونيور الذي كلل هجمة مرتدة سريعة.

وسدد بنزيمة كرة سكنت الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش.

ثم بعدها بثماني دقائق، حصل ريال على ركلة جزاء إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة ونجح بنزيمة في التسجيل من علامة الجزاء.

كما استغل بنزيمة في الدقيقة الـ80 تمريرة فينيسيوس جونيور ليكمل ثلاثية من الأهداف للمرة الثانية هذا الأسبوع بعدما قاد ريال للفوز 6-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري مطلع الأسبوع.

جدير ذكره أنه يواجه ريال في النهائي أوساسونا على أمل تحقيق لقبه رقم 20 في المسابقة.