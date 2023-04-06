"تجمع ليبيا ضد التطبيع" يدعو لأوسع حملة لمقاطعة الاحتلال بعد الاعتداء على الأقصى والمصلين

ندد تجمع ليبيا ضد التطبيع اليوم الخميس 6 ابريل 2023، بأشد العبارات، الممارسات القمعية قولت الاحتلال الصهيوني لتدنيسها لباحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاتها على المرابطين والمعتكفين والمصلين.

وطالب التجمع في بيان صحفي، إدانة حكومة الوحدة الوطنية هذا التطاول الصهيوني على المسجد الأقصى، والتراجع والاعتذار عن خطوات التطبيع التي قامت بها في وقت سابق، داعياً إلى قطاع العلاقة مع كل الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني.

كما طالب، بالدعم الكامل والمباشر للمرابطين والمدافعين عن الأقصى وعن كامل الأملاك الفلسطينية في القدس المحتلة.

كما دعا، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الاجتياح الصهيوني لباحات المسجد، ورفع دعمها للعدوان الصهيوني المستمر على الأقصى منذ قرابة الست عقود، وتفعيل وتوسيع المقاطعة الرسمية والشعبية ضد الكيان الصهيوني.

ووجه دعوة إلى الخروج في مظاهرات عارمة في كافة الميادين والساحات الجمعة تنديداً بالصمت العربي القادمة الموافق 7 أبريل 2223 عقب صالة التراويح، ورفضا للممارسات الوحشية ضد مقدساتنا ومحرماتنا وشعبنا في القدس المحتلة.

للاطلاع على نص البيان كاملا اضغط هنا