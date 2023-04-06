الصين تتعهد برد انتقامي ضد تايوان

تعهدت الصين، اليوم الخميس، برد انتقامي ضد تايوان بعد اجتماع بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين ماكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ-وين.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها:"ستتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية للدفاع بعزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وحثت نينغ الولايات المتحدة الأمريكية على "عدم السير أكثر في طريق خاطئ وخطير".

وفي ذات السياق، أشار بيان صادر عن مكتب شؤون تايوان في الصين صباح الخميس، إلى تساي وحزبها السياسي على "أنهما انفصاليين".

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، استضاف رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أمس الأربعاء، تأكيداً لدعم بلاده للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، فيما تؤكد الصين من ناحيتها إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.