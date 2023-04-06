سوريا تدين اعتداء الاحتلال على المصلين المعتكفين في الأقصى

أدانت الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس 6/4/2023، هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية السورية في بيان صدر عنها: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارسات هذا الكيان عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة، وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية، وقصفه للمدنيين والبنى التحتية.

واستنكرت استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف إلى إشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي الاحتلال.

ودعت إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة، وإلى رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم لوقفها، وردعها، ومحاسبة مسؤوليها.