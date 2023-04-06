دعوية الجهاد تدعو خطباء المساجد للتركيز على الأقصى في خطية الجمعة

دعت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 6/4/2023، خطباء المساجد للتركيز على مايجري في المسجد الأقصى المبارك في خطبة الجمعة القادمة.

وقالت الإدارة في بيان صحفي :" لا يخفى عليكم ما يجري في القدس والأقصى الشريف من محاولات لاستفزاز مشاعر المسلمين، من خلال الاقتحامات المتكررة للحرم الشريف، والاعتداء بكل همجية ووحشية على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك ، والتهديد باقتحام المسجد الأقصى من خلال قطعان المستوطنين وذبح القرابين…"

وقررت دعوية الجهاد، أن تكون خطبة الجمعة القادمة حول التطورات الأخيرة في الأقصى المبارك، والتركيز على المؤامرة الخطيرة القديمة الحديثة على الأقصى، و أجر الرباط والمرابطين في المسجد الأقصى والحديث عن صبر وثبات المرابطين وشحذ الهمم.

كما أكدت على التركيز، على العلو والإفساد الذي يمارسه العدو الغاشم سبب في تعجيل زواله، واقتراب وعد الآخرة، و دور المقاومة واستبسالها في الدفاع عن المقدسات والحرمات، ونماذج البطولة والشرف التي قدمها أهلنا في القدس الشريف، و واجب الأمة اتجاه الأقصى المبارك ولا عذر لمن قصر وتأخر عن واجب النصرة.