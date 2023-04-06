أدعية ليلة القدر 2023-موعد ليلة القدر شهر رمضان 2023- يسأل كثيرون عن موعد ليلة القدر 1444 وأهم الأدعية التي يجب أن يطلبها الشخص ليلة القدر، حيث حدد المعهد الوطني للبحوث الفلكية تاريخ اليوم الأول من شهر رمضان لعام 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها خبراء مراكز التنبؤ عبر الأجرام السماوية ، والتي تتم وفقا لنظام دقيق لدوران الكوكب والأقمار والشمس ، وهذا ما يعرف بالتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي، لذا تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدعية ليلة القدر 2023-موعد ليلة القدر شهر رمضان 2023.

أدعية ليلة القدر 2023-موعد ليلة القدر شهر رمضان 2023

في البداية القدر يعني المساواة في المقدار دون زيادة أو نقصان، ولكن يدور دوماً في عقلنا سؤال هام وهو “ما السبب وراء تسمية الله عز وجل هذه الليلة بليلة القدر؟”قام علماء الإسلام بطرح عدد من الأسباب وراء هذه التسمية، فيقال أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم نظراً لرفعة وسمو مكانتها.

هذا بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى خصص تلك الليلة ليقدر ويكتب فيها ما سوف يجري ويحدث في كل عام، ولكن قام العالم الجليل الخليل بن أحمد بتوضيح سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم حيث أنه قال “في هذه الليلة يأمر الله عز وجل الملائكة هبطوا للأرض ولكثرة الملائكة على الأرض تضيق بهم”فالقدر هنا معناه التضييق وفقاً لتفسير العالم الخليل بن أحمد.

يجب على المسلمين قيام ليلة القدر حتى يغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر وفي هذه الليلة يكثر المسلم بقول “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا” .

متى ليلة القدر 1444

موعد ليلة القدر رمضان 2023 يستغل العديد من المسلمين شهر رمضان من كل عام في العبادة والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتقرّب من الله طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى وعفوه نظرا لروحانيته التي يتمتع بها بسبب وجود ليلة القدر به، كما أن العباد يتسارعون في نيل المغفرة والعتق من النار.

موعد ليلة القدر رمضان 2023

متى ليلة القدر 1444 لم يثبت علماء المسلمين تحديد يوم ليلة القدر في شهر رمضان ، حيث لم تذكر آيات أو أحاديث قرآنية ، لكن بعض الناس أشاروا إلى أنها الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك ، حيث يغفر الله تعالى للمصلين الذين يتذكرون الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة.،

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ليلة القدر لها علامات نعرفها ، مثل قوة التنوير والضوء فيها ، وتقسيم الصدر ، وهدوء القلب ، وسكون الريح ، وشروق الشمس في الصباح بدون شعاع.

أدعية ليلة القدر شهر رمضان 2023

بعد استطلاع الهلال وتحديد موعد أول يوم رمضان 2023 يتساءل المسلمين عن ليلة القدر خلال الشهر وبالأخص في العشر الأواخر من الشهر الكريم حيث يدعوا من يدركها بعدة أدعية، منها :

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر ويسر أموري واقبل معاذيري وحط عني الذنوب والأوزار.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك من النار.