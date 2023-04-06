بريطانيا تغرم تيك توك لهذا السبب..!

أعلنت السلطات المسؤولة في بريطانيا عن تغريم تطبيق تيك توك بغرامة مالية كبيرة تصل إلى 12.7 مليون جنية إسترليني أي ما يقارب الـ 15.9 مليون دولار أمريكي.

وفي التفاصيل أعلن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا عن فرض غرامة مالية على التطبيق الصيني بمبلغ 15.9 مليون دولارًا أمريكيًا، وذلك بسبب انتهاك قانون حماية بيانات الأطفال.

وأعلن منظمي الخصوصية في بريطانيا عبر بيان لهم يوم الثلاثاء الماضي، إن الغرامة فرضت بسبب عدد من الانتهاكات التي تتعلق بقانون حماية البيانات، من بينها عدم استخدام البيانات الشخصية للأطفال".

وكشفت هيئة الرقابة إن تطبيق تيك توك سمح لما يقارب الـ 1.4 مليون طفل أعمارهم أقل من 13 عامًا باستخدام التطبيق عام 2020، بالرغم من القواعد التي تتطلب أن يكون المستخدم من عمر 13 فما فوق.

وعن هذه الغرامة قال مفوض المعلومات في بريطانيا جون إدواردز أن تطبيق تيك توك كان من المفترض ان يعمل بشكل أفضل لحماية الأطفال، وان الغرامة مستحقة لسبب تأثير إهمال التطبيق على المستخدمين".

وأضاف إن التطبيق لم يتخذ الإجراءات الضرورية الصارمة من أجل حماية الأطفال القاصرين الذين يستخدمون التطبيق.

وبهذا الخصوص قال متحدث باسم التطبيق الصيني، إن الشركة تعمل على مراجعة القرار المتعلق بالغرامة، وتدرس الخطوات التالية.

وأكد المتحدث إن المنصة مخصصة للمستخدمين من عمر 13 عامًا فما فوق، وأنهم يبذلون جهدهم لابعاد من هم أقل من 13 عن المنصة، حيث يعمل 40 ألف شخصًا في فريق السلامة القوي على مدار الساعة من أجل حماية النظام الأساسي.