راصد جوي: أجواء خماسينية غداً وحتى الأحد وهذا موعد عودة الأمطار والمنخفضات الجوية!

كشف الراصد الجوي عاصم عصيدة، اليوم الخميس 6 ابريل 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية بدءاً من يوم غدٍ الجمعة وحتى الأسبوع المقبل.

وأشار الراد عصيدة في تصريح صحفي، إلى أن أجواء خماسينية حارة إلى حارة جداً تصل المنطقة ابتداءً من الجمعة وتصل ذروتها الأحد، وعودة للأجواء الشتوية الباردة الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن حالة خماسينية حارة إلى حارة جدًا تؤثر على المنطقة بدءاً من يوم الجمعة بشكل تدريجي على أن تتعمق الجبهة الحارة وتصل ذروتها الأحد بحرارة ثلاثينية على معظم المناطق الفلسطينية.

وتوقع الراصد الجوي، بدء انحسار الحالة الخماسينية فجر وصباح الاثنين مع الانخفاض الملموس على الحرارة، مضيفا: "التوقعات تشير إلى تشكل حالة ماطرة من عدم الاستقرار الجوي يومي الاثنين والثلاثاء على شكل أمطار محلية مصحوبة بالعواصف الرعدية على غالبية المناطق الفلسطينية".

وأشار إلى تعمق منخفض جوي نادر جدًا في عمقه خلال شهر أبريل الجاري، قد يصل المنطقة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل على شكل انخفاض حاد على الحرارة وأمطار من الشمال وحتى أواسط النقب بأجواء شتوية بامتياز وكميات مطرية كبيرة مقارنة بهذه الفترة من العام.