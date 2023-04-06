وسط مطالب بنقله للمشفى.. الأسير خضر عدنان يدخل شهره الثالث في معركته

دخل الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 6/4/2023، شهره الثالث على معركته البطولية والإضراب عن الطعام.

وكانت محكمة الاحتلال أجلت أمس محاكمة الأسير عدنان لتاريخ 29/05/2023م، غير آبهة بإضرابه عن الطعام.

ويعاني الأسير عدنان من خطورة وضعه الصحي، حيث يعتبر قرار محكمة الاحتلال بمثابة إعدام بحقه.

ويقبع في سجن "عيادة الرملة" بظروف صحية خطيرة في ظل تجاهل سلطات الاحتلال الصهيوني لمطلبه المشروع في إنهاء اعتقاله التعسفي والحرية.

وتصاعدت المطالبات والدعوات، بنقل الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال خضر عدنان للمشفى لتلقي العلاج، عقب تدهور وضعه الصحي وفقدانه للوعي.