بالفيديو الاحتلال يُطلق طائرة "مُسيرة" في سماء الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 6 ابريل 2023، طائرة مسيرة في سماء المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين بمناسبة ما يُسمى بعيد "الفصح العبري".

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس 6 ابريل 2023، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحاً المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، والتي تأتي لمناسبة ما يسمى بـ عيد "الفصح اليهودي".