حزب الله: ما فعله الاحتلال بالأقصى انتهاك صارخ يستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة

أدان حزب الله اللبناني، اليوم الخميس 6 ابريل 2023، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين، وأداء طقوس "تلمودية".

واعتبر حزب الله في تصريح صحفي، أن ما قامت به قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس وينتهك كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكد أنّ ما جرى يستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة من كل الشرفاء والأحرار في العالم.

وقال: "نعلن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة نؤكد وقوفنا إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الأقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته".

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس 6 ابريل 2023، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحاً المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، والتي تأتي لمناسبة ما يسمى بـ عيد "الفصح اليهودي".