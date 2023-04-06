مشاهدة فيديو الشيخ والقطة في صلاة التراويح في الجزائر يوتيوب، في مقطع فيديو تجاوز المليار مشاهدة خلال الـ 24 ساعة فقط، بعدما صعدت قطة على كتف الشيخ وليد مهساس أثناء صلاة التراويح في الجزائر، إذ بدت القطة وكأنها تستمتع بتلاوة الشيخ لآيات من القرآن الكريم، إذ ظلت تسللت على كتفه وباتت تستمتع لما يردده من كتاب الله عز وجل دون خوف أو ذعر، إلا أن الشيخ الفضيل لم يحرك ساكناً بعد هذا الحدث وظل يؤم في الناس بشكل عادي جداً، الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيراً عبر محركات ومنصات ونوافذ مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أجمع حتى تخطى الفيديو حاجز المليار مشاهدة في أقل من يومين.

فيديو الشيخ والقطة كاملا يوتيوب

فيديو الشيخ والقطة كاملا يوتيوب، الحدث كان أثناء صلاة التراويح في أحد مساجد دولة الجزائر، عندما كان الشيخ وليد مهساس يؤوم التراويح في مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريريج الجزائرية، إلا أن قطاً أليفاً بدأ يتحرك حول الشيخ الذي يُصلي بالمصلين في المسجد ثم قفز على كتفه وظل ساكناً يستمع لتلاوة القرآن الكريم، والشيخ أيضا لم يُحرك ساكناً وبقي يتلو آيات القرآن الكريم، ولانتشار مقطع الفيديو كالنار في الهشيم، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وضع فيديو الشيخ وليد مهساس والقطة في صلاة التراويح كاملاً.

https://www.facebook.com/watch/?v=194758406643551 🔹️سبحان الله 🔹️🔹️حتى الحيوانات تخشع لكلام الله || شاهد قطة تصعد فوق الإمام 🐈🐈 وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح Posted by ‎الصفحة الرّسمية للقارئ وليد مهساس‎ on Tuesday, April 4, 2023

ما قصة فيديو الشيخ والقطة؟

ما قصة فيديو الشيخ والقطة؟ بعد أن قفز القط على كتف الشيخ وليد مهساس لم تصدر منه أي علامة تدل على انزعاجه من القط، واستمر بتلاوة القرآن الكريم والصلاة دون أن ينقطع ليطرد القط بل إنه كان مطمئناً ولم تصدر منه أي ردة فعل الأمر الذي أثار محبة الناس لهذا الشيخ الفضيل وبدأ المقطع بالانتشار عبر مواقع السوشيال ميديا حتى تخطى حاجز المليار مشاهدة حول العالم عبر منصات التوالي الاجتماعي.

الشيخ والقطة فيديو وصور

الشيخ والقطة فيديو وصور، مقطع الشيخ والقطة فيديو وصور، أثار المقطع تفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بات الجميع يبحث عن المقطع المصور للشيخ الجزائري وليد الهساس، لأنهم لم يرون مثل هذا المقطع من قبل، إذ من الطبيعي كان على الشيخ أن يصدر ردة فعل جراء الحدث إلا إنه بات ساكناً لم يصدر أي شيء واستمر بالصلاة والإمامة وتلاوة القرآن الكريم.