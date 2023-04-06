محدث تفاصيل لقاء وزيري الخارجية السعودية والإيرانية في العاصمة الصينية

التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم الخميس 6 أبريل 2023، في العاصمة الصينية بكين، لبحث تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن إيران والسعودية وقعتا على بيان مشترك في الصين نص على الاتفاق على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفاراتين في البلدين، واستئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.

كما أكد البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين الموقعة عام ٢٠٠١، واستئناف الزيارات المتبادلة للمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وسبق لقاء بكين، ثلاثة اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.

وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.