بالفيديو وزيرا الخارجية الإيرانية والسعودية يلتقيان في الصين لبحث تنفيذ الاتفاقيات

التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم الخميس 6 ابريل 2023، في العاصمة الصينية بكين، لبحث تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وسبق لقاء بكين، ثلاثة اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.

وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.