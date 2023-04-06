بالفيديو ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس الملك

تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 2022- 2023، بعدما اكتسح نظيره برشلونة بنتيجة 4 أهداف نظيفة أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك، بينما سيقابل أوساسونا في النهائي.

وكان نادي برشلونة فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء الذهاب، على ملعب سانتياغو برنابيو، بهدف دون رد.

وافتتح اللاعب البرازيلي في صفوف الريال فينيسيوس جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول خلال الدقائق 45+1.

و تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله ثلاثية "هاتريك" بدأها من تسديدة عقب تمريرة من الكرواتي مودريتش بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، في حين سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس في الدقيقة 58، بينما سجل هدفه الثالث والرابع لناديه بتمريرة حاسمة من فينيسيوس وضعها الفرنسي دون عناء في الشباك عند الدقيقة 81.

يشار إلى أن الهاتريك هو الأول الذي يسجله بنزيما على برشلونة عبر مسيرته، بينما كان هذا أول فوز لريال مدريد على برشلونة بعد ثلاث خسائر تواليا، حيث تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2013-2014.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبا، ويأتي بعده أتلتيك بيلباو، بـ23 لقبا، ثم ريال مدريد بـ19 لقبا.