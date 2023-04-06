بالفيديو الإعلام العبري: صافرات الإنذار تدوي قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، فجر اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة.

وقال هاليل روزين مراسل القناة 14 العبرية: إنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ من غزة جيث دوت صافرات الإنذار في بلدتي "فتيش" و"رنان" قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل والتي تبعد حوالي 40 كم عن قطاع غزة.

وبحسب المصادر العبرية، دوت صافرات الإنذار مجدداً في منطقتي "دوروت" و"حفات شيكميم" في النقب الغربي.

وتأتي هذه التطورات رداً من المقاومة الفلسطينية على اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى وإفراغه من المصلين والمعتكفين في باحاته بالقوة المفرطة.

وكانت اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، ما أسفر عن وقوع اصابات.