سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 6-34-2023 في التعاملات الفورية بالأسواق المحلية ، ويمكن لجميع المتابعين أينما كانوا في محافظات جمهورية سوريا من التعرف على جميع الأسعار بمجرد قراءة هذه المقالة التي يكررها فريق فلسطين اليوم الاخباري من أجلكم وحتى تطلعون بشكل مستمر عليها وكل ما عليكم الان هو المتابعة لأخر سطر .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 6-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 431,000، ومبيع: 435,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 435,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 ، شراء: 431,000 ، مبيع: 435,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 435,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 ، شراء: 430,000 ، مبيع: 433,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 433,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 ، شراء: 435,000 ، مبيع: 438,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 438,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية عند مستوى :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 ووصل عند مستوى بيع 475,429 شراء 474,286 ليرة .

سعر عيار 22 ووصل عند مستوى بيع 435,810 شراء 434,762 ليرة .

سعر عيار 21 ووصل عند مستوى بيع 416,000 شراء 415,000 ليرة .

سعر عيار 18 ووصل عند مستوى بيع 356,571 شراء 355,714 ليرة .

سعر عيار 14 ووصل عند مستوى بيع 277,333 شراء 276,667 ليرة .

سعر عيار 12 ووصل عند مستوى بيع 237,714 شراء 237,143 ليرة .

سعر الاونصة ووصل عند مستوى بيع 14,785,829 شراء 14,750,286 ليرة .

سعر الجنيه الذهب ووصل عند مستوى بيع 3,328,000 شراء 3,320,000 ليرة .

سعر الكيلو ووصل عند مستوى بيع 475,428,571 شراء 474,285,714 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي شرحنا فيها بشان سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 6-34-2023 نود ان نشير إلى ان هذه الأسعار تختلف من محال لآخر.