لجان المقاومة: لن نترك الأهالي في القدس والمعتكفين بلأقصى وحدهم أمام العدوان الصهيوني

أكد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أ. أيمن الششنية، اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية لن تترك الأهلي في القدس والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك وحدهم أمام العدوان الصهيوني الممنهج .

وشدّد الششنية، في تصريح صحفي، على أن سيف القدس لا زال مشرعا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، كما لن يسمح للعدو تمرير مخططاته الخبيثة ونحذر قيادة العدو من تماديها في العدوان.

وقال الأمين العام: إن "المرابطين داخل المسجد الأقصى يدافعون بكل بسالة عن المسجد الأقصى المبارك ويتصدون لمخططات العدو دفاعاً عن كرامة الأمة العربية والإسلامية وعلى أمتنا واجب الوقوف إلى جانبهم ونصرتهم".

ودعا الششنية، كافة المقاومين والثوار في كل مكان لتلبية نداء النصرة للمسجد الأقصى المبارك وتوجيه الضربات ضد العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين في كل مكان.