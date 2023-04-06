عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وحسب المصادر المحلية، فقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاص "التوتو" في القدم، وإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى منازلهم.